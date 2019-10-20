Киев, , 12:29 — REGNUM На пост президента Украины на будущих выборах нет кандидата от «проукраинских сил», а будущим президентом могут стать или депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук или депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко. Об этом 18 октября заявил львовский журналист Остап Дроздов в эфире передачи «Прямым текстом» на телеканале НТА.

В рассуждениях о том, кто может стать в будущем президентом Украины Дроздов сразу же отверг кандидатуру Юлии Тимошенко. В отношении же Святослава Вакарчука, который является депутатом Рады и лидером партии «Голос», Дроздов отметил, что «очень тяжело говорить о нуле», пояснив, что по его мнению, «Вакарчука не существует в украинской политике. Его нет вообще нигде».

На вопрос о претендентах на пост главы государства от так называемых проукраинских сил, львовский журналист отметил, что таковых нет. В конечном счете, Дроздов пришел к выводу, что президентом Украины может в будущем стать или депутат Рады Виктор Медведчук или его коллега по партии Юрий Бойко.

Отметим, ранее стало известно, что согласно последним данным социологических опросов, рейтинг президента Владимира Зеленского снизился на 7%.