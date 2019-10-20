Киев, , 12:19 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила о том, что запуск системы трансплантации органов может произойти в феврале следующего года. Об этом глава министерства сообщила 18 октября в интервью «Украинской правде».

В данный момент в министерстве работают над созданием реестра трансплантации. «Полностью система может быть развернута и запущена со всеми необходимыми защитами после первого января, где-то февраль», — отметила министр.

Министр здравоохранения подчеркнула, что в министерстве столкнулись с проблемой нехватки оборудования, необходимого для проведения пересадки органов.

В данный момент, как отметила Скалецкая, ведется работа по двум направлениям в трансплантологии — пересадка органов и пересадка костного мозга. В министерстве подытожили, что планируют решить все задачи, необходимые для запуска системы трансплантации органов на Украине, за четыре месяца.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая назвала первоочередные задания министерства, среди которых сообщила о необходимости решения проблем в области трансплантологии.