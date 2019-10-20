Киев, , 12:09 — REGNUM Политолог Александр Золотарев заявил о том, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в любом случае бы снизился. Об этом эксперт сообщил 18 октября в эфире Ukrlife.tv.

Политолог отметил, что никакой трагедии в снижении популярности украинского лидера на 7% при рейтинге Владимира Зеленского в 73% нет. При таком рейтинге эта цифра не является критичной.

Золотарев напомнил, что ранее утверждал, что «неизбежно медовый месяц закончится и даже если бы Зеленский ничего не делал, не было бы никаких ошибок, контраверсионных кадровых назначений, все равно рейтинг потихонечку упал бы».

Эксперт также подчеркнул, что команде президента Украины все же стоит обратить внимание на изменение популярности главы государства в украинском обществе. Политолог отметил, что за последние две недели негативное влияние на оценку обществом деятельности президента оказала ситуация в связи с согласованием «формулы Штайнмайера». Золотарев связал это с тем, что основная масса украинских СМИ преподносили действие Зеленского по этому вопросу в негативном контексте.

Напомним, согласно последним социологическим опросам, проведенным среди граждан Украины, отмечается падение рейтинга президента Украины.