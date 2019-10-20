Токио, , 11:43 — REGNUM Признаюсь, видя воочию последствия поразившего Японию тайфуна №19, я делился с японцами мнением о том, что в сложившейся ситуации в стране как-то неуместно проводить намеченный на 22 октября помпезный и дорогостоящий парад по улицам столицы — торжественный проезд императорской четы в открытом автомобиле после церемонии официального восшествия императора Нарухито на престол. Да и приглашение в Японию по этому случаю гостей со всего света обойдется формируемой за счет средств налогоплательщиков японской казне, что называется, «в копеечку». Куда разумнее было бы использовать эти немалые средства для ликвидации последствий сокрушительного стихийного бедствия и финансовой помощи пострадавшим и лишившимся крова и работы. К тому же это было бы весьма положительно воспринято в народе, повысило бы авторитет нового микадо.

Все мои собеседники соглашались с этим, но были весьма скептичны по поводу возможности такой экономии в интересах народа. Однако, судя по некоторым публикациям японских СМИ, неуместность празднования с помпой интронизации нового императора в дни скорби по погибшим и превращения части Японии в районы бедствия, похоже, осознается власть имущими Страны восходящего солнца.

Ведущий телеканал Японии «Эн-Эйч-Кэй» сообщил, что правительство страны может отложить праздничный парад по случаю восшествия на престол нового императора из-за прошедшего тайфуна. В настоящее время правительство начало согласования по этому вопросу.

При этом напоминается, что чрезвычайно мощный тайфун «Хагибис», или, как его именуют в Японии «тайфун №19», прошел над территорией Японии в субботу и воскресенье, принеся с собой шквалистый ветер до 40 метров в секунду при порывах и ливневые дожди. Следование тайфуна сопровождалось обильными дождями — в некоторых местах за двое суток выпало 1,5−2 месячных нормы осадков. На десятках рек произошли паводки и разрушения защитных дамб. Затопленными оказались жилые кварталы в целом ряде населенных пунктов. Пострадало более 10 тысяч домов. Наибольший ущерб тайфун нанес в префектурах Фукусима, Мияги, Канагава, Тотиги, Саитама, Нагано, Сидзуока. От стихийного бедствия погибли 79 человек, десять считаются пропавшими без вести, ранения получили 346 человек.

Думается, японцы и приглашенные зарубежные гости с должным пониманием и одобрением отнесутся к проведению более скромной церемонии интронизации нового императора.

Анатолий Кошкин