Кабул, , 12:01 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани поддержал решение избирательной комиссии Афганистана задержать оглашение предварительных результатов президентских выборов, об этом 19 октября он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Действующий президент страны Ашраф Гани поддержал указанное решение, объяснив его необходимостью сделать выборы максимально прозрачными и справедливыми.

«Народ Афганистана жаждет ознакомиться с результатами президентских выборов, но мы уважаем решение избирательной комиссии отложить оглашение результатов для обеспечения справедливости и прозрачности голосования», — отметил Гани.

«Избирательная комиссия Афганистана просит извинений у народа Афганистана, а также политических партий за задержку объявления предварительных результатов голосования», — подчеркнул в интервью журналистам председатель комиссии Хава Алеам Нуристани.

Напомним, официальной причиной задержки оглашения результатов является слишком медленная передача данных о голосах избирателей из провинциальных центров Афганистана.

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