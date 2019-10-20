Джуба, , 11:41 — REGNUM Президент Южного Судана Салва Киир и лидер оппозиции Риек Мачар провели в столице государства, городе Джуба переговоры, об этом 19 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Политики обсудили вопросы безопасности и способы активизации механизмов, которые позволят соблюдать достигнутые договоренности», — подчеркнул министр информации страны Майкл Макуэй, выступая перед журналистами.

Напомним, внутренний конфликт в Южном Судане продолжается с 2013 года. Он начался после того, как Киир уволил Мачара с должности вице-президента, что привело к гражданскому конфликту.

В настоящее время стороны достигли соглашения о формировании переходного правительства, которое должно положить конец кровопролитию, в ходе которого погибли десятки тысяч человек.

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