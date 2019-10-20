Тбилиси, , 10:49 — REGNUM Грузия и Великобритания подпишут соглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве, которое вступит в силу после выхода Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Евросоюза.

По информации МИД Грузии, документ будет подписан в рамках рабочего визита министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в Лондон 20−21 октября. Вместе с Залкалиани это соглашение подпишет министр иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Доминик Рааб.

Новое соглашение заменит ранее подписанное между Грузией и ЕС соглашение об ассоциации и будет регулировать широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также обеспечит сохранение режима свободной торговли между Грузией и Великобританией пояснили в МИД Грузии.

В Тбилиси особый акцент делают на том, что соглашение с Грузией будет первым двусторонним документом в этом регионе, который Великобритания оформляет в преддверии выхода из ЕС.

В рамках визита Давид Залкалиани проведёт встречи с представителями законодательной и исполнительной власти Соединённого Королевства, с представителями грузинской диаспоры, а также осмотрит новое здание посольства Грузии, выкупленное в собственность правительством Грузии.