Лондон, , 10:43 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 20−21 октября посетит с официальным визитом Великобританию, в ходе которого будет подписано «Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Грузией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии». Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Договор вступит в действие после выхода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщает МИД Грузии, новое соглашение заменит в двусторонних отношениях между Тбилиси и Лондоном соглашение об ассоциации между ЕС и Грузией. Документ охватывает широкий спектр сотрудничества и создает правовые рамки для стратегического партнерства, а также обеспечивает поддержание режима свободной торговли между Грузией и Великобританией.