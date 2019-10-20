Бейрут, , 10:41 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси провела переговоры с королем Иордании Абдаллой II, об этом 20 октября сообщает Al Arabia.

Визит был посвящен проблеме безопасности в регионе, в частности в связи с углублением кризиса в Сирии, вызванного турецким вторжением на севере страны.

«Мы выразили нашу признательность властям страны за стратегическое партнерство и конструктивный диалог по вопросам региональной стабильности», — отметила Пелоси в комментарии изданию.

Напомним, за последнее время ситуация на Ближнем Востоке значительно осложнилась — ряд региональных конфликтов увеличивает конфронтацию и создает угрозу эскалации насилия.

В частности, речь идет о противостоянии Ирана и Саудовской Аравии, а также агрессивных действий Турции против сирийских курдов.

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