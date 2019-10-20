Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что бывшая государственный секретарь США Хиллари Клинтон просто сошла с ума и об этом свидетельствуют её высказывания об американским политиков, которые, по ее мнению, играют на руку России. Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что Хиллари Клинтон заявила, что Россия якобы хотела бы выдвинуть «своего» кандидата на выборах в США. «Она — фаворит россиян», — сказал Клинтон, не назвав конкретного имени. Американские СМИ, однако, предположили, что речь идет о члене Конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард. Клинтон подчеркнула, что у России якобы есть «много сайтов, ботов и других способов поддержать ее».

Габбард ответила Клинтон, назвав её «королевой разжигателей войны, воплощение коррупции и олицетворение гнили».

Далее Клинтон обвинилав пособничестве России Джилл Стейн, которая баллотировалась на пост президента США от Партии зеленых в 2012 и 2016 годах. Стейн обвинила Клинтон в клевете.

«Хиллари сошла с ума!», — написал Трамп на своей странице в сети микроблогов Twittert.

Он также добавил, что действительно он любит русских, так как вообще любит всех людей.

«Действительно, мне нравятся русские люди. Мне нравятся все люди!» — написал он.