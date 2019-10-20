Бамако, , 10:16 — REGNUM В результате спецопераций спецслужб Мали были уничтожены порядка 50 боевиков, еще 30 человек получили ранения, об этом 20 октября сообщает Anadolu Ajansi.

В результате боев военным страны удалось освободить из плена бандитов 36 военнослужащих, захваченных в сентябре 2019 года, еще 24 человека по-прежнему остаются в плену.

Напомним, в сентябре 2019 года члены преступных группировок, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападения на блокпосты в городах Боулкесси и Мондоро. В ходе боев погибли 25 военнослужащих, в 60 человек пропали без вести.

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