Бейрут, , 10:15 — REGNUM Члены ливанской христианской партии «Ливанские силы», находящиеся в правительстве страны, подали в отставку в связи с продолжающимися акциями протеста, об этом 20 октября сообщает Al Jazeera.

«Мы убеждены, что правительство не может предпринять необходимые шаги, чтобы исправить ситуацию», — подчеркнул во время пресс-конференции лидер партии Самир Джааджаа.

Всего в общей сложности кабинет министров покинули четыре министра, партия «Ливанские силы» традиционно считалась союзницей действующего премьер-министра страны Саада Харири.

Напомним, акции протеста в Ливане продолжаются несколько дней. Причиной недовольства граждан является повышение налогов, в частности на телефонные разговоры по WhatsApp. После манифестаций указанное повышение было отменено, тем не менее демонстрации продолжились.

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