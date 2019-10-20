Киев, , 08:05 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в случае внесения залога за бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) он не будет иметь возможности скрыться от следствия. Об этом 18 октября говорится в сообщении генпрокурора Украины на странице ГПУ в социальной сети Facebook.

Рябошапка также напомнил о требованиях к Гладковскому сдать документы, по которым тот потенциально может покинуть Украину, передвигаться только в границах Киевской области, избегать общения со свидетелями и носить электронный браслет, который должен обеспечить контроль за местом нахождения подозреваемого.

В случае внесения залога следственными органами будет обеспечена возможность «сотрудничества подозреваемого и предотвращение его укрытия от органов уголовного преследования», — отметил генеральный прокурор.

Рябошапка подчеркнул, что судом установлена законность задержания Гладковского детективами НАБУ и соответственно задержание произошло обоснованно (с наличием достаточных оснований) в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Отметим, что депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в своем telegram-канале отметил, что у него есть подозрения в том, что «в последующих уголовных делах по Гладковскому не может быть избрана мера пресечения». Депутат напомнил о решении ЕСПЧ, принятое ранее по делу Юлии Тимошенко, согласно которому «не может быть двух и более мер пресечения в разных уголовных делах». «То есть, вот эти 10 миллионов, это предел», — дополнил свою мысль депутат, отметив, что «если завтра прокуратура или НАБУ инициирует дело или дела по Укроборонпрому, изменить или ужесточить меру пресечения Гладковскому будет уже невозможно».

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что Высший антиконституционный суд Украины вынес решение в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, согласно которому он оставлен под стражей на 60 суток с правом внесения за него залога в размере 10,6 млн. гривен.

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