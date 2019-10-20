Киев, , 08:03 — REGNUM Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского (Свинарчука) арестовали на 60 суток с правом внесения залога в размере 10 623 130 гривен, сообщает 18 октября издание Страна.ua.

ИА REGNUM напоминает, что 17 октября Свинарчук был задержан при попытке покинуть страну.

Издание Страна.ua отмечает, что изначально прокуроры требовали назначить залог в сумме 100 млн. грн. Однако Высший антикоррупционный суд принял иное решение.

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда сообщили, что назначенная сумма залога соответствует убыткам, нанесенным Олегом Гладковским, когда он занимал должность первого заместителя секретаря СНБО. Также в суде сообщили, что подозреваемый не может выехать за пределы Киевской области и обязан сдать паспорта и другие документы, по которым он может покинуть Украину.

Информационный ресурс «Украинские новости» также сообщил, что адвокат арестованного Руслан Волынец заявил о намерении обжаловать решение суда. Также Волынец сообщил журналистам о том, что на следующей неделе «друзья и родственники» Олега Гладковского могут внести за него залог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года украинские журналисты опубликовали результаты расследования, согласно которому Гладковский вместе со своим сыном могут быть причастны к хищениям миллионов гривен бюджетных средств в оборонной сфере Украины.