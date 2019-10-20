Токио, , 07:53 — REGNUM Власти Японии и Франции предложили совместный план предоставления Исламской Республики Иран кредита в размере $18,42 млрд под обеспечение за счет нефти, если Тегеран вновь вернется к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. об этом пишет газета «Майнити».

Напомним, что с инициативой предоставить Ирану кредит под обеспечение за счет нефти выступили власти Франции. Основным условием предоставления кредита является выполнение Тегераном условий ядерной сделки. Первоначально планировалось дать в долг Ирану $15 млрд. Иранские власти однако потребовали увеличить объем займа для компенсации негативного влияния от ужесточения санкций и дать им в долг $18,42 млрд.

В Токио решили поддержать инициативу Франции. Обе страны сошлись на том, что кредит может быть дан только на определенные цели, а именно — закупку продовольствия и медикаментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ирана начали последовательно отказываться от своих обязательств в рамках ядерной сделки после того, как из нее в одностороннем порядке вышли США и начали ужесточать свои санкции.