Вашингтон, 20 октября 2019, 07:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп весьма не лицеприятно высказался об экс-госсекретаре Хиллари Клинтон, комментируя её обвинение ряда американских политиков в связях с Россией в своём Twitter.
Трамп, обсуждая высказывание Клинтон о члене Палаты представителей Тулси Габбард, которую она назвала «фавориткой России» и об экс-кандидате в президенты США от «зеленых» Джилл Стайн (по версии Хиллари — российского агента), заявил, что Клинтон «сошла с ума».
Вспоминая о том, как его называли «большим любителем России», Трамп заявил, что ему действительно «нравятся русские люди, как и все люди».
Тулси Габбард является одним из кандидатов от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года.
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