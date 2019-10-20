Вашингтон, 20 октября 2019, 07:35 — REGNUM Очередной саммит G7 будет проведён не на курорте Trump National Doral Miami (штат Флорида, США), а в каком-то другом месте, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Такое решение глава Штатов принял из-за нападок со стороны Демпартии.
Американский лидер пояснил, что вариант саммита в Майами был бы очень хорошим, ведь гости тогда разместились бы «в огромном отеле в тысячи акров рядом с международным аэропортом». В распоряжении каждой делегации было бы отдельное здание.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 46-й саммит G7 состоится в США 10−12 июня 2020 года. После того как Трамп объявил, что международную встречу решено провести на его курорте во Флориде, демократы инициировали законопроект о запрете выделения бюджетных средств на проведение G7 на курорте Трампа.
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