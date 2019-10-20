Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер заявил, что договорённость о прекращении огня на северо-востоке Сирии в целом соблюдается, сообщает 20 октября агентство Reuters.

Марк Эспер (сс) U.S. Army Staff Sgt. Nicole Mejia

По словам Эспера, «в целом» режим прекращения огня соблюдается. Министр обороны США отметил, что видит «стабилизацию на линиях».

Эспер заявил, что зафиксированные случаи нарушений режима прекращения огня его не удивляют.

Ранее, 19 октября, командир СДС Мазлюм Кобани (Абди) утверждал, что Анкара саботирует договорённость о прекращении огня и препятствует выведению подразделений курдов из Рас-эль-Айна.

Тогда же СДС сообщили, что турки за 36 часов нанесли более 40 ударов по пограничным районам Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд, которые должны покинуть курдские бойцы.

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