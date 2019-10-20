Белград, 20 октября 2019, 06:37 — REGNUM Связи России и Сербии укрепляются воспоминаниями о павший во время войны с нацистами товарищах, заявил Зденко Дупланчич, ветеран Первой пролетарской бригады Народно-освободительной армии Югославии, передаёт 20 октября телеканал «Звезда».
На посвящённых 75-летию освобождения Белграда от нацистов торжествах Дупланчич сказал:
Он рассказал, что вместе с бойцами Красной армии участвовал в освобождении Белграда от нацистов. В те дни ему исполнилось 15 лет.
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Напомним, сербская столица была освобождена от нацистов 20 октября 1944 года в ходе Белградской стратегической наступательной операции.
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