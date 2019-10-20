Белград, , 06:37 — REGNUM Связи России и Сербии укрепляются воспоминаниями о павший во время войны с нацистами товарищах, заявил Зденко Дупланчич, ветеран Первой пролетарской бригады Народно-освободительной армии Югославии, передаёт 20 октября телеканал «Звезда».

Ветераны сербской армии на военном параде в честь 75-летия освобождения Белграда от фашистов Government.ru

На посвящённых 75-летию освобождения Белграда от нацистов торжествах Дупланчич сказал:

«Воспоминания о павших товарищах и братство с русским народом не тускнеют. Это ещё одно подтверждение того, что наши связи крепки, а дух свободы и победы остаётся свидетельством для будущих поколений».

Он рассказал, что вместе с бойцами Красной армии участвовал в освобождении Белграда от нацистов. В те дни ему исполнилось 15 лет.

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Напомним, сербская столица была освобождена от нацистов 20 октября 1944 года в ходе Белградской стратегической наступательной операции.

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