Портленд, США, , 05:44 — REGNUM Школьный тренер в городе Портленде (штат Орегон, США), обняв школьника, пронёсшего в здание оружие, предотвратил стрельбу, передаёт ABC News.

Полиция Портленда (сс) SoulRider.222

Телеканал опубликовал кадры, на которых тренер по футболу и лёгкой атлетике обезоружил учащегося, в руках которого был дробовик. Другой учитель в этот момент забрал у юноши ружьё.

Учащегося задержала полиция. Он признался, что ранее незаконно приобрёл огнестрельное оружие.

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