Портленд, США, 20 октября 2019, 05:44 — REGNUM Школьный тренер в городе Портленде (штат Орегон, США), обняв школьника, пронёсшего в здание оружие, предотвратил стрельбу, передаёт ABC News.
Телеканал опубликовал кадры, на которых тренер по футболу и лёгкой атлетике обезоружил учащегося, в руках которого был дробовик. Другой учитель в этот момент забрал у юноши ружьё.
Учащегося задержала полиция. Он признался, что ранее незаконно приобрёл огнестрельное оружие.
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