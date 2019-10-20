Вашингтон, , 04:54 — REGNUM Российский атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» назван «самым опасным военным кораблём» ВМФ РФ журналом Military Watch.

Российский атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» на ремонте Mil.ru

Такую характеристику дали российскому кораблю западные военные эксперты, отмечая, что он «развернёт больше гиперзвуковых ракет, чем любой другой класс надводного военного корабля».

Напомним, «Адмирал Нахимов» входит в состав Северного флота России и сейчас находится на ремонте, который должен завершиться к 2022 году. В 2021 году должны начаться испытания корабля после переоборудования.

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