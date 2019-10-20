Сантьяго, , 03:28 — REGNUM Повышение цены за проезд на метро, которое привело к беспорядкам в Сантьяго, приостановлено, заявил президент Чили Себастьян Пиньера в обращении к гражданам, которое транслировалось в Twitter.

Метро в Вальпараисо (сс) EL GUILLE!

Чилийский президент сообщил, что повышение цен на проезд в метро приостановлено до момента достижения договорённостей, позволяющих правительству «лучше защитить граждан» при росте цен на нефть, «который и стал причиной повышения тарифов».

Кроме того, Пиньера заявил, что на 20 октября назначает проведение совещания с главами сената, палаты депутатов и верховного суда для выработки решений по выходу из кризиса.

Также глава Республики Чили предложил начать в ближайшие дни широкий диалог при участии граждан и выслушать их предложения.

6 октября в Чили поднялись цены за проезд на метро, что стало причиной массовых протестов в стране, перешедших 18 октября в беспорядки.

19 октября протесты продолжались, невзирая на то, что в стране было введено чрезвычайное положение. Был совершён поджог торгового центра, общественный транспорт столицы Чили оказался парализован после того, как сгорели три автобуса.

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