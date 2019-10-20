Барселона, Испания, , 03:14 — REGNUM Для разгона демонстрантов, выступающих за независимости Каталонии, полиция Барселоны применила спецсредства, в том числе резиновые пули. Об этом сообщает RT.

После того как митингующие напали на пожарный расчет тушивший баррикады, полиция применила спецсредства для разгона.

По данным, которые озвучил исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, к настоящему моменту в результате протестных акций в Каталонии получили травмы более 200 сотрудников полиции.

В СМИ сообщают о 182 пострадавших участников беспорядка и ещё 54 задержанных.

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