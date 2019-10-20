Анкара, , 02:39 — REGNUM Министерство национальной обороны Турецкой Республики 19 октября опровергает сообщение «Сил демократической Сирии» (СДС) о том, что турки препятствуют выходу бойцов СДС из города Рас-эль-Айн в сирийской провинции Хасеке, заявлено в коммюнике минобороны Турции.

Турецкое минобороны заявило, что «абсолютно никаких» помех выводу «террористов» не было. Утверждается, что выход курдских отрядов идёт в «рамках достигнутых договоренностей» между Анкарой и Вашингтоном.

Конвой из 39 автомашин, по большей части карет скорой помощи, спокойно вошёл в Рас-эль-Айн и потом выехал из него, сообщается в коммюнике.

Ранее, 19 октября, командир СДС Мазлюм Абди утверждал, что Анкара саботирует договорённость о прекращении огня и препятствует выведению подразделений курдов из Рас-эль-Айна.

17 октября США и Турция договорились о приостановке операции «Источник мира». Турки обязались приостановить боевые действия на 120 часов и дать возможность курдам покинуть создаваемую Турцией 30-километровую пограничную зону безопасности.