Лондон, , 01:45 — REGNUM Об отказе просить Брюссель перенести Brexit заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, передаёт ВВС.

Глава британского правительства намерен приложить все силы, чтобы выход Великобритании из состава Европейского союза состоялся, как и планировалось, 31 октября 2019 г.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон 17 октября на переговорах в Брюсселе согласовал сделку с ЕС по Brexit, но британские депутаты обязали премьер-министра просить Европейский союз об отсрочке выхода.

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