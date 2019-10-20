Лондон, , 01:30 — REGNUM Об испытанной ей чувстве дежавю во время обсуждения поправок об отсрочке Brexit сообщила бывший британский премьер-министр Тереза Мэй, передаёт телекомпания CNN.

Мэй 19 октября, выступая в Палате общин, призвала депутатов проголосовать за сделку Лондона с Брюсселем по Brexit, предложенную британский премьер-министром Борисом Джонсоном.

Она сказала, что нужно голосовать за предложенную сделку и таким образом проявить заботу о британском народе. Идею повторного референдума о выходе Великобритании из ЕС она отвергла.

Читайте также: Вардакар призвал британский парламент поддержать сделку по Brexit

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября Палата общин проголосовала за отсрочку Brexit. Голосование по сделке с ЕС по Brexit британские депутаты отложили до 21 октября.

Читайте подробнее: В парламенте Британии одобрили поправку об отсрочке Brexit

Читайте ранее в этом сюжете: Новое соглашение по Brexit изменено не будет — еврокомиссар