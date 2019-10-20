Белград, , 01:12 — REGNUM Предложение назвать в честь Героя СССР Николая Кравцова одну из улиц в Белграде высказал сербский президент Александар Вучич на церемонии в честь 75-летия освобождения столицы Сербии от немецко-фашистких захватчиков.

По словам главы Сербии, он уже подал соответствующий запрос в городской совет сербской столицы. Если это предложение будет одобрено, одна из белградских улиц получит имя Героя Советского Союза, который погиб при освобождении Белграда от нацистов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вучич провёл 19 октября совместную пресс-конференцию с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, прибывшим в Белград на церемонию в честь 75-летия освобождения Белграда от нацистов.

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