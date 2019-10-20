Москва, , 00:38 — REGNUM Ситуация в Ливии стала одной из тем телефонных переговоров российского президента Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в пресс-службе главы РФ.

«Лидеры затронули также ситуацию в Ливии и выразили намерение способствовать деэскалации, оказывать поддержку осуществляемым под эгидой ООН посредническим усилиям по мирному разрешению конфликта», — говорится в сообщении.

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Напомним, на фоне гражданской войны жители массово покидают север Африки и при этом многие не добираются до суши: с начала года в Средиземном море погибли более тысячи нелегальных мигрантов.

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