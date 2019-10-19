Кутаиси, Грузия, , 23:07 — REGNUM Перед театром имени Ладо Месхишвили в Кутаиси прошла акция, организованная движением «Россия-оккупант». Протестующие выступили против гастрольного показа в Кутаиси московского театра «У Никитских ворот». Об этом 19 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Руссофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для нас визит московского театра неприемлем, когда в эти минуты в селе Атоци Россия похищает грузинскую землю», — заявил журналистам один из организаторов акции Ника Деисадзе.

Художественный руководитель театра Котэ Абашидзе назвал акцию — «результатом информационного вакуума».

Напомним, 19 октября Грузия заявила о «незаконной бордеризации», которую, по заявлению Тбилиси, проводят российские «оккупационные силы» в районе села Атоци близ границы Грузии с Южной Осетией.

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