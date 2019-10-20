Тегусигальпа, , 07:57 — REGNUM Бывший президент Гондураса Мануэль Селайя (2006−2009) призвал своих сторонников собраться у официальной резиденции правительства и потребовать отставки нынешнего главы государства Хуана Орландо Эрнандеса. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Действующий президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес (сс) Presidencia El Salvador

Призывы Селайи прозвучали вскоре после того, как в Нью-Йорке суд признал виновным в организации наркотрафика брата действующего президента Хуана Антонио «Тони» Эрнандеса.

«Правосудие США разоблачило сеть наркотрафика и коррупцию, правящие Гондурасом. Тони признан виновным. Давайте поднимемся по всей стране. Все в Тегусигальпу <…> — требовать немедленной и безусловной отставки Хуана Орландо Эрнандеса», — опубликовал призыв Селайя на своей странице в Twitter.