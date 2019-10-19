Тбилиси, , 22:43 — REGNUM Министерство иностранных дел Грузии осудило действия России в окрестностях села Атоци Карельского муниципалитета, которые выражаются в возведении пограничных сооружений на границе между Грузией и Южной Осетией. Об этом 19 октября сообщается на официальном сайте грузинского внешнеполитического ведомства.

В Тбилиси эти процессы называют незаконной бордеризацией и призывают цхинвальские власти и «оккупантские силы» прекратить их.

«На фоне крайне обостренной в последнее время ситуации на месте, данные действия оккупантских сил являются целенаправленной провокацией, что нацелено на дестабилизацию ситуации в стране. Эта незаконная попытка обострения ситуации еще больше усугубляет сложную ситуацию с точки зрения безопасности и прав человека, ограничивает свободу передвижения населения и доступ к сельскохозяйственным угодьям», — говорится в заявлении МИД Грузии.

О происходящем в окрестностях Атоци грузинская сторона поставила в известность международные структуры, в том числе сопредседателей Женевских переговоров, а также Миссию наблюдателей ЕС. Официальный Тбилиси попросил принять меры для предотвращения возможных провокаций.

«Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить деструктивные действия, обеспечить свободное перемещение местного населения и выполнить свои международные обязательства, в том числе по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года», — говорится в специальном заявлении МИД Грузии.

Ранее Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в районе грузинского села Атоци, которое граничит с Южной Осетией, появились российские военные, которые привезли сюда железные сетки и собираются продолжить возведение «искусственных заграждений».

Читайте ранее в этом сюжете: До восстановления авиасообщения между Грузией и Россией один шаг — мнение