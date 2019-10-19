Белград, , 22:29 — REGNUM Вице-премьер правительства России Юрий Борисов высоко оценил шансы Турции на приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, об этом 19 октября он рассказал на пресс-конференции в Белграде.

ЗРК С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

«Я думаю, высокая вероятность, у них опцион есть, они вправе реализовать его», — подчеркнул Борисов.

Кроме того, политик отметил, что также есть вероятность закупки Анкарой отечественных истребителей Су-35 или Су-57.

Напомним, Турция заключила контракт с Соединенными Штатами на покупку многоцелевых самолетов F-35, однако противоречия в отношении Анкары и Вашингтона привели к приостановки контракта.

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