, 20:52 — REGNUM Украина разрабатывает оружие, которая может «дать отпор войскам президента России Владимира Путина», об этом 19 октября сообщает издание «Апостроф».

Речь идет о реактивных снарядах «Тайфун-1», которые, как отметил в комментарии изданию директор компании Defense Express Сергей Згурец, способны поражать объекты на расстоянии на 20 км большем, чем система «Град».

Однако эксперт был вынужден констатировать отставание Украины от России в военной сфере, поэтому в случае вооруженного конфликта поражение Киева неминуемо.

«Если Россия будет втягиваться в войну, то, по нашим оценка, этом будет война до Ла-Манша», — отметил Згурец.

Единственной надеждой Украины, считает эксперт, может быть лишь нелинейный подход в военном противостоянии, однако какой именно — он не уточнил.