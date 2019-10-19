Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Россия может отказать Белоруссии в кредите на сумму $600 млн, об этом 19 октября рассказал заместитель председателя правительства России Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не решено пока», — подчеркнул Силуанов, общаясь с журналистами в кулуарах саммита МВФ и Всемирного банка, проходящего в столице США, городе Вашингтон.

Политик отметил, что положительное или отрицательное решение по данному вопросу не будет никак связано с интеграционными процессами между Россией и Белоруссией.

Напомним, официальный Минск обратился к России с просьбой о предоставлении кредита на сумму в $600 млн в феврале 2019 года. Средства должны пойти на погашение других кредитов, ранее предоставленных Москвой.

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