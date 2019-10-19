Москва, 19 октября 2019, 20:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.

Владимир Путин
Владимир Путин
Kremlin.ru

«Что касается возможного проведения очередного саммита «Нормандской четверки», то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами», — отмечается на сайте Кремля.

Среди других тем обсуждалась ситуация на северо-востоке Сирии. Путин подчеркнул, что стабильность в указанном государстве возможна лишь в случае уважения территориальной целостности страны.

«С обеих сторон отмечена важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в том числе с учетом созыва в конце октября в Женеве первого заседания Конституционного комитета», — говорится в сообщении.

Напомним, саммит «Нормандской четверки» с участием России, Франции, Германии и Украины был создан с целью урегулирования внутреннего конфликта на Украине. Несмотря на регулярные нарушения договоренностей со стороны Киева, данный формат продолжает играть важную роль в сохранении некоторой стабильности на юго-востоке страны.

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