Дар-эс-Салам, Танзания, , 19:40 — REGNUM Девять лидеров оппозиционной партии «Чадема» (CHADEMA, Chama cha demokrasia na maendeleo — с суахили «Партия демократии и развития»), которым было предъявлено 13 обвинений, в том числе в подстрекательстве и преступном сговоре, привлекут более 200 свидетелей в свою защиту.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», обвиняемые, включая лидера «Чадема» Фримена Мбоуэ, были обвинены в государственном заговоре, организации беспорядков, возбуждении ненависти, разжигании недовольства, подстрекательстве и преступном сговоре в период с 1 по 16 февраля 2018 года в городе Дар-эс-Саламе, Танзания.

Обвинения были вынесены 18 октября мировым судьей Томасом Симба после рассмотрения ходатайства защиты об оглашении показаний свидетелей, против которого выступила сторона обвинения.

После вынесения решения адвокат «Чадема» Питер Кибатала сообщил, что сторона защиты согласны с решением, однако просит три недели для подготовки.

Кибатала также потребовал предоставить видеозапись, на которой члены партии ведут демонстрации протесты, для того чтобы ее изучить, поскольку, по его словам, она могла быть отредактирована.

Кибатала подчеркнул, что намерен привлечь по этому делу как минимум 200 свидетелей, участвовавших в партийном собрании «Чадема», ставшем причиной начала судебного разбирательства.

Выслушав показания обеих сторон, судья Симба отложил рассмотрение дела до 21 октября.