Додома, , 19:35 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива заявил, что с момента прихода к власти президента Джона Магуфули было создано более 4000 новых заводов, в результате чего объем промышленности в ВВП достиг 8,05%. Также он добавил, что в 2018 году было создано 306 180 рабочих мест.

По информации танзанийского новостного агентства «Mpekuzi», выступая от имени президента Танзании Джона Магуфули в Дар-эс-Саламе во время вручения президентской премии «Производитель года» (PMAYA), Маджалива отметил, что, учитывая значительный вклад отрасли, правительство будет уделять приоритетное внимание отраслям, которые потребляют большое количество сырья.

Награду, учрежденную Конфедерацией танзанийских предприятий (CTI), получила компания «Hanspaul» из города Аруши, став победителем среди 61 компании.

«Наша стратегия развития промышленности в стране уделяет первоочередное внимание предприятиям, использующим сырье местного производства, нам необходимо сократить экспорт сельскохозяйственной продукции, лесных, минеральных и природных ресурсов и сосредоточиться на использовании имеющихся ресурсов для производства товаров, которые мы сегодня импортируем.

Наша цель — удовлетворить внутренний спрос на промышленные товары и обеспечить дополнительный приток иностранного капитала, повысить занятость и увеличить доход населения в целом, и все это возможно, если мы будем развивать инфраструктуру для производства качественной продукции», — подчеркнул премьер-министр.