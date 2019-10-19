Яунде, , 19:32 — REGNUM 22 члена оппозиционной партии «Движение сопротивления Камеруна» (MRC) освобождены из тюрьмы под залог, однако им придется предстать перед судом 7 декабря.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, оппозиционеры были арестованы в 2018 году после участия в запрещенной акции протеста против избрания Поля Бийя президентом страны.

Лидер партии Морис Камто, продолжающий обвинять президента страны в подтасовке голосов, также был освобожден после девяти месяцев тюремного заключения.

Кроме того, президент Камеруна Поль Бийя призвал снять обвинения с оппозиционеров.