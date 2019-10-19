Анкара, , 18:20 — REGNUM Турецкие военные возобновят операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, если достигнутая между Анкарой и Вашингтоном договоренность не будет выполнена. Об этом 19 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если договоренность не будет выполнена, по истечении 120 часов мы продолжим операцию и продолжим сносить террористам головы», — цитирует Эрдогана турецкий телеканал NTV.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии продолжится, если США не выполнят обещаний по отводу курдских «Отрядов народной самообороны», которые Анкара считает террористами, из «зоны безопасности».

Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии для борьбы с курдскими ополченцами. Позже Анкара и Вашингтон договорились дать курдам время отойти от границ за 120 часов.

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