Челябинск, , 18:09 — REGNUM В Челябинске назначен новый главный врач областного перинатального центра. Учреждение возглавила Оксана Любавина, которая ранее была заместителем руководителя, сообщил в интервью радио «Эхо Москвы. Челябинск» министр здравоохранения региона Юрий Семёнов.

«Я уверен и надеюсь на то, что перинатальный центр передан в надёжные руки. Это Любавина Оксана Васильевна», — сказал министр.

Он отметил, что решение об утверждении нового главврача приняла специальная комиссия. Все её члены поддержали предложенную кандидатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учреждение возглавлял Юрий Семёнов. Однако в конце сентября он стал министром здравоохранения Челябинской области и после этого пост стал вакантным.

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