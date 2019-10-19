Мадрид, , 17:47 — REGNUM «После серьезных беспорядков в ночь с пятницы на субботу (18 — 19 октября) в сердце Барселоны председатель Женералитета Иоаким Торра сделал публичное заявление, прося срочной встречи без всяких условий с и.о. главы правительства Педро Санчесом. В своем выступлении он сосредоточился на «политическом конфликте» и практически на цыпочках прошел мимо вспышки уличного насилия», — сообщает сегодня, 19 октября, испанское издание ABC.

«Мы настаиваем, чтобы глава правительства назначил день и час, когда мы сядем за стол переговоров без всяких условий», — сказал Торра, которого сопровождали вице-председатель Женералитета Каталонии Пере Арагонес и мэры крупнейших каталонских городов (за исключением мэра Барселоны Ады Колау).

Единственным намеком на то, что в Барселоне имело место насилие, стал призыв к «ответственности», обращенный к участникам будущих митингов. При этом Торра отметил, что «насилие не было и не будет нашим флагом». Арагонес, со своей стороны, назвал ситуацию на улицах «тяжелой, очень тяжелой» и добавил, что приговор Верховного суда усугубил, а не прекратил конфликт в Каталонии. Полицейских представители власти призвали действовать «соразмерно» и следовать нормам, установленным парламентом (в частности, не использовать резиновые пули).