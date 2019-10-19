Челябинск, , 17:35 — REGNUM Новый глава челябинского минздрава Юрий Семёнов считает нормальной практику передачи части услуг, оказываемых скорой помощью, на аутсорсинг. Об этом он заявил в интервью журналистам радиостанции «Эхо Москвы. Челябинск».

Скорая помощь Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

«Тема частно-государственного партнёрства — это хорошая, нормальная тема. Есть моменты. когда это работает, срабатывает хорошо», — сказал Семёнов. И добавил: «Сама по себе система не смущает. сама по себе система достаточно хорошая, я думаю, что перспективная».

Касаясь случая со скорой помощью Копейска, где эксперимент по передаче автопарка скорой помощи на аутсорсинг закончился досрочным расторжением договора, министр предположил, что. возможен, имело место недопонимание между частной структурой и государственной. По его мнению, нужно находить компромиссы между государством и бизнесом. В большинстве случаев заключения договоров на аутсорсинг работа будет идти нормально, уверен министр.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в челябинском Копейске автопарк скорой помощи был переведён на аутсорсинг. Водители официально работали не на станции скорой помощи, а в частной фирме.

Однако затем водители пожаловались на задержки зарплат. В конце сентября договор с частной структурой был расторгнут.

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