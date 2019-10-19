Тбилиси, , 16:43 — REGNUM 19 октября глава правительства Грузии Георгий Гахария прокомментировал словапремьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что «Россия является атомной страной, и даст политический и военный ответ НАТО на размещение баз в её окружении». Гахария заявил, что евроатлантическая интеграция Грузии не направлена против кого-либо, а на достижение благополучия граждан, передает Первый канал Грузинского телевидения.

«В ответ на это мы говорим, что евроатлантическая интеграция Грузии не направлена против кого-либо, евроатлантическая интеграция Грузии направлена на благополучие наших граждан, и она никому не угрожает. Эту позицию мы фиксируем перед международными партнерами, и декларируем её вместе с ними. Эта позиция абсолютно ясная для нас, она приемлема и понятна всем нормальным людям»

Ранее 19 октября в Грузии заявили о возобновлении работ «оккупационных сил» (т.е. российских. — прим. ред.) по «бордеризации» возле приграничного с Южной Осетией села Атоци. На установленные ранее металлические опоры русские военные монтируют ограждения.

Напомним, ранее Южная Осетия неоднократно предлагала Тбилиси провести делимитацию границы, но Грузия отвергает подобные предложения, заявляя о непризнании независимости Южной Осетии и Абхазии.

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