Киев, , 16:09 — REGNUM Случаи конфликтных ситуаций с гражданами Украины в Польше происходят каждый день. Об этом со ссылкой на слова главы «Трудовой солидарности» Виталия Махинько сообщает 18 октября украинский ресурс «Обозреватель».

Махинько сообщил, что те случаи избиений, убийств и унижения граждан Украины в Польше — это «вершина айсберга» и сотрудники правоохранительных органов этого государства часто уклоняются от принятия заявления от потерпевших мигрантов. И даже в тех случаях когда заявление принимается, Махинько не надеется, что полиция ведет расследование по данным делам.

«Я могу сказать, что неприятные инциденты с нашими людьми в Польше случаются каждый день. И поляки не боятся, потому что знают — им ничего не будет. Если бы польские власти регистрировали все нарушения, то и отношение к украинцам было бы другим», — подытожил эксперт.

Адвокат Ирина Мизина, которая занимается делами граждан Украины в Польше также отметила, что аналогичным образом имеют место и случаи, когда граждане Украины совершают «преступления против поляков по тому же национальному признаку».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что трудовому мигранту с Украины в Польше работодатель сломал нос вместо того, чтоб рассчитаться с ним за работу.