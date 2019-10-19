19 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает запутывать Московский патриархат, загоняя его в цугцванг, после того, как Русская православная церковь стала определяться по поводу общения с теми или иными Церквами, которые имеют дело с украинскими «раскольниками». Сведение проблемы лишь к вопросу признания – не признания может завести Московский патриархат в тупик.

Станислав Стремидловский, , 16:05 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Фанар продолжает запутывать Московский патриархат, загоняя его в цугцванг. Сегодня, 19 октября, в греческом городе Салоники константинопольский патриарх Варфоломей во время совместной службы с предстоятелем Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом помянул главу Православной церкви Украины митрополита Епифания, назвав его «митрополитом Киевским и всея Украины».

А дальше — туман. Различные издания сообщают подробности, которые только запутывают. По одной информации, «Церковь Греции официально признала Епифания Киевского», так как патриарх Варфоломей «впервые упомянул Епифания на греческой территории». Другие акцентируют на том, что архиепископ Иероним во время литургии сам не поминал предстоятелей поместных Церквей в принципе, что позволило ему формально избежать провозглашения имени главы ПЦУ. Третьи обращают внимание на то, что патриарх Варфоломей поблагодарил предстоятеля Элладской церкви за его решение по поводу Православной церкви Украины, и это означает, что «Церковь Греции твердо стоит на стороне вселенского патриарха, оставляя в стороне разногласия». Четвертые отмечают, что Варфоломей зачитывал список глав поместных Церквей из диптиха Констатинопольского патриархата, а не Элладской церкви.

Одним словом, этой канонически-юридической казуистике порадовалась бы любая адвокатская контора в предвкушении хороших барышей. Складывается впечатление, что Фанар создает подобную неопределенность сознательно, воспользовавшись тем, что Московский патриархат пошел на принцип и разорвал общение с теми, кого назвал «раскольниками». Напомним, что в октябре прошлого года Священный синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом, который начал диалог с непризнанными украинскими Церквами, которые Московский патриархат и Украинская православная церковь Московского патриархата называли «раскольническими». Как говорилось в заявлении Синода, «вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от Церкви, равносильно уклонению в раскол и сурово осуждается канонами Святой Церкви». По части Фанара, который затеял большую игру, все было ясно. Но потом стали, как снежный ком, нарастать сложности.

Они обострились после того, как 12 октября, Архиерейский синод Элладской православной церкви принял двусмысленное заявление по поводу признания Православной церкви Украины. В ходе заседания Священного синода Русской православной церкви, состоявшегося 17 октября, было принято решение не считать, будто Элладская церковь признала украинскую автокефалию. Синод ограничился лишь тем, что уполномочил патриарха Московского и всея Руси Кирилла «прекратить поминовение имени блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если предстоятель Элладской церкви начнет за богослужениями поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола». Также заявлялось о прекращении «молитвенного и евхаристического общения с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольнических сообществ».

И на этом этапе православные российское и украинское сообщества сами разошлись во взглядах. Потому что не обнаружили консенсуса в отношении того, как передается «грех раскола»: так же просто, как грипп, или посложнее, как гонорея? «Вот патриарх Александрийский поминает разбойничьего патриарха Варфоломея до сих пор, — констатировал один из епископов Русской православной церкви. — А последний состоит в общении с Думенко (митрополитом Епифанием — С.С.). Значит ли, что патриарх (Александрийский — С.С.) Феодор состоит в общении с Думенко? А следовательно и святейший патриарх Кирилл, поминающий патриарха Феодора? А следовательно — и каждый епископ Русской православной церкви?». Со своей стороны также обратим внимание на то, какие принципы в отношении расколов декларирует сам Московский патриархат. Так, в работе доктора церковного права протоиерея Владислава Цыпина «Каноническое право» постулируется, что центральным узлом всякого раскола поставляется прекращение поминовения своего епископа за богослужением и тем самым разрыв канонического общения с ним.

«Право и даже обязанность порвать каноническое общение с епископом, впавшим в ересь, правило ограничивает двумя условиями: во-первых, ересь в этом случае должна быть известной и соборно уже осужденной, а во-вторых, если епископ, с которым надлежит порвать общение, проповедует ересь публично, всенародно», — констатирует протоиерей Цыпин. Заметим, что речь идет о еретиках, которые признаются более опасными людьми, чем раскольники. Что касается Константинопольского патриархата, то его действия по части Украины, насколько мы помним, ересью не признавались. Но даже если их считать таковыми, то опять-таки хотелось бы понять логику заражения «грехом раскола», как оно происходит и где конечная точка. Совместное служение архиепископа Иеронима с патриархом Варфоломеем еще не означает признания главой Элладской церкви украинских раскольников, заявил сегодня, 19 октября, в интервью РИА Новости заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. По его словам, «если считать, что сослужение литургии с патриархом Варфоломеем означает признание ПЦУ, требовалось бы прекратить общение со всеми предстоятелями поместных православных Церквей».

То есть, Элладской церкви и другим предлагается следующее: молчание предстоятеля Церкви во время провозглашения кем-то за службой имени главы Православной церкви Украины митрополита Епифания будет расцениваться Московским патриархатом как отказ в признании ПЦУ. Что, во-первых, никак не мешает Константинопольскому патриарху толковать это же молчание в свою пользу. А, во-вторых, если более половины (две трети и так далее) епископов той или иной Церкви станут поминать митрополита Епифания или сослужить с епископами Православной церкви Украины, как воспринимать позицию данной Церкви, она уже признала ПЦУ или нет? На наш взгляд, чем дальше Московский патриархат будет впутываться в эти дебри признания — не признания, тем сильнее он увязнет. Русской православной церкви нужно придумать какой-то иной подход. Иначе она окажется в тупике.