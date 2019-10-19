Москва, , 15:40 — REGNUM Законопроект, дающий право мигрантам ставить на учет других иностранных граждан, одобрило правительство и намерено внести в Госдуму.

Мигранты Focus.kg

Предлагается расширить круг иностранных граждан, имеющих право выступать принимающей стороной, установив такую возможность для всех категорий иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений.

Сейчас иностранные граждане не вправе ставить других иностранных граждан на учет по месту пребывания по адресу своего жилого помещения. Предусмотрены исключения из этого правила: для высококвалифицированных специалистов в отношении себя и членов своей семьи, а также для иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений, в отношении только себя.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение о поддержке законопроекта правительство РФ приняло на заседании 17 октября. Законопроект будет внесен в Госдуму.