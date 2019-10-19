Киев, , 15:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выполняет соглашения, которые подписал бывший президент Петр Порошенко и непонятно, чем бывший глава государства недоволен. Так прокомментировал согласование «формулы Штайнмайера» бывший заключенный Олег Сенцов, переданный Украине 7 сентября по обмену. Об этом он заявил 18 октября в интервью информационному агентству «Укринформ».

Сенцов отрицательно ответил на вопрос журналиста о поддержке им акции «нет капитуляции», заявив, что если бы поддерживал ее, то пришел бы на нее и выступил в числе первых. Однако данные акции протестов он назвал «играми» и заявил, что ему они «не очень нравятся». «Есть люди, которые искренне переживают за Украину, я тоже переживаю. Но, как я уже писал в Фейсбуке, пока выходить (на акции протестов — ред.) рано, поэтому я не выхожу. Как только я увижу, что надо выходить, я выйду», — отметил Сенцов.

В отношении «формулы Штайнмайера» бывший заключенный отметил, что «Зеленский выполняет то, что подписал Порошенко» в связи с чем Сенцов не понимает, «почему Порошенко не нравится»…

Сенцов также выразил свое отношение к встрече президентов Украины и РФ в рамках разрешения конфликта в Донбассе. «Знаете, встретиться с Путиным — ничего страшного. А вот когда девочка Ярослава погибает от пули снайпера, это плохо. Вот это плохо. Если бы было все сделано нормально и было разведение войск, с соблюдением двухкилометровой «серой зоны», она бы не погибла. Вот это важно. А встретиться с Путиным — не проблема. Проблема в погибшей девочке. И у всех, кто погибает практически ежедневно. Вот в чем проблема», — подытожил бывший заключенный.

Ранее ИА REGNUM, сообщало, что бывший заключенный Александр Кольченко также переданный Украине по обмену 7 сентября, заявил, что Украине нужно стремиться к развалу РФ. Отметим, что Олег Сенцов и Александр Кольченко до передачи по обмену Украине в России были осуждены за подготовку терактов в Крыму.