Москва, , 15:00 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал расследовать коррупционную составляющую трагедии в Курагинском районе Красноярского края, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

В июле после разрушительного паводка в Иркутской области он призвал провести тщательную проверку всех гидротехнических сооружений в стране, начиная от плотин, многие из которых строились еще в советское время, и заканчивая банальными «ливневками».

"Подозреваю, что ничего сделано не было. Но в случае с дамбой «Сибзолота» сюжет еще похлеще — ее даже не регистрировали, а теперь чиновники объявляют, что объект построили кустарным способом с нарушением всех норм. Но где же была местная власть раньше, куда смотрели надзорные органы, обязанные следить за состоянием безопасности труда?! Уверен, что без взяток здесь не обошлось», — уверен Миронов.

По его мнению, «Сибзолото» нужно лишить лицензии на разработку данного месторождения.

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