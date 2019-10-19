Киев, , 13:59 — REGNUM 18 октября на брифинге в Киеве спикер Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Светлана Олефир отказалась сообщить журналистам место, где удерживается ранее задержанный экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский.

Свой отказ она объяснила «интересом следствия», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Решается вопрос избрания меры пресечения. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины есть 72 часа, чтобы решить этот вопрос с момента задержания», — сказала Олефир.

Она сообщила, что по мнению следователей НАБУ и прокуроров, действия Гладковского нанесли государству убытки в размере 430 тыс. долл в результате закупки автомобилей.

«Следствие считает, что должностное лицо использовал свое служебное положение, чтобы государство заплатило средства, заключило оборонный заказ и осуществило покупку грузовых автомобилей повышенной проходимости, которые производила компания, конечным собственником которой и был подозреваемый. В результате этого, как считают детективы и прокуроры, государство понесло убытки в размере более 10,6 млн грн», — сказала Олефир.

Кроме того, она проинформировала, что супруга Гладковского с 2016 года не платила налог с прибыли, которую она получала от сдачи элитной недвижимости.

Сегодня, 19 октября, Высший антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения для Гладковского. Ведущий дело прокурор просит арестовать бывшего чиновника или избрать меру пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн с обязательством, в том числе, носить электронный браслет.

17 октября силовики НАБУ задержалиГладковскогопо подозрению в злоупотреблении служебным положением, при попытке покинуть страну. Бывший чиновник очень близок к экс-президенту Украины Петру Порошенко, некоторые СМИ и эксперты даже называют его лучшим другом бывшего главы страны.