Брюссель, , 13:39 — REGNUM Европейская комиссия исключает какую-либо возможность внесения изменений в в новое соглашение по Brexit. Такое заявление сделал сегодня, 19 октября, еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

Напомним, что саммит Евросоюза, состоявшийся 17−18 октября, утверрдил новое соглашение между ЕС и Великобританией. По словам Эттингера, если парламент Великобритании отклонит соглашение, то никакого третьего пути, кроме подписанного соглашения или же жесткого Brexit просто нет.

«Есть только два выхода из сложившейся ситуации: новая сделка или вообще никакой», — подчеркнул евробюрократ.

Эттингер считает, что ничего лучшего от этих британцев, кроме как уже подписанного соглашения, добиться не удастся. Еврокомиссар надеется, что британский парламент все же утвердит соглашение.

Стоит отметить, что голосование состоится сегодня.